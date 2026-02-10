Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Il cantante di Latina salirà sul palco il 24 febbraio per esibirsi e aprire la nuova edizione del festival. L’annuncio ha già fatto parlare i fan e gli appassionati di musica.

Carlo Conti annuncia la presenza di Tiziano Ferro all'apertura della nuova edizione del Festival di Sanremo: sarà il cantante di Latina il super ospite della prima serata il 24 febbraio 2026. Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo - dal 24 al 28 febbraio 2026 - e le notizie si rincorrono giorno dopo giorno. L'ultima la dà come sempre Carlo Conti dai suoi profili social ed è una vera e propria bomba: sarà Tiziano Ferro il super ospite della prima serata al Teatro Ariston. Dopo le infinite polemiche e sulle voci di corridoio che si sono inseguite in queste settimane, ecco che arriva la scelta di affidare l'inizio della kermesse canora più attesa a un artista che con Sanremo ha costruito, nel tempo, un rapporto di continuità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026: Tiziano Ferro sarà super ospite della prima serata

Approfondimenti su Sanremo 2026

Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio.

Tiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro superospite della prima sera di Sanremo 2026 #perte

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Certificazioni FIMI settimana 5: Artie 5ive, Geolier, Tiziano Ferro e Cremonini tra i premiati. Primo oro per Eddie Brock; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia incontro con Mattarella il 13 febbraio: La prima volta nella storia; Sanremo, Carlo Conti: Io, Pausini e Big al Quirinale il 13 febbraio.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del FestivalTiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram. lapresse.it

Sanremo 2026, Carlo Conti tinge il Festival di rosa con Irina Shayk e una star italiana, poi Tiziano Ferro super-ospiteGrandi novità per la kermesse in arrivo a febbraio: il direttore artistico porterà sul palco un’attrice molto amata e una modella internazionale. libero.it

RTL 102.5. . Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. "Sono molto contento che Tiziano abbia accettat - facebook.com facebook

Tiziano Ferro super ospite della prima serata di Sanremo x.com