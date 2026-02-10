sanremo 2026 tiziano ferro super ospite della prima puntata

Questa sera a Sanremo torna Tiziano Ferro, che sarà il grande ospite della prima puntata. La sua presenza ha già fatto salire l’attenzione sulla kermesse, e sono in molti a aspettarlo sul palco. Ferro, che non partecipava come concorrente da tempo, ha scelto questa occasione per tornare in uno dei teatri più importanti della musica italiana. La serata promette emozioni e sorprese, con il pubblico che si prepara a vedere il suo ritorno.

Nuovo annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2026. A distanza di due settimane esatte dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, continuano gli annunci di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale in questi giorni svelerà le ultime news sulla prossima edizione della gara canora e di certo non mancheranno le sorprese. Solo poco fa, con un video postato sui suoi profili social, Conti ha rivelato il primo super ospite del Festival della canzone italiana. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Tiziano Ferro! A distanza di alcuni anni dunque il cantautore di Latina, che pochi mesi fa ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, tornerà sul palco dell’Ariston e di certo ne vedremo di belle. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio.

