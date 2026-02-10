Sanremo Tiziano Ferro super ospite della prima serata

Questa sera il Festival di Sanremo apre con una grande sorpresa. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata, in programma martedì 24 febbraio. La sua presenza ha già fatto salire l’attesa tra il pubblico e gli appassionati della musica italiana.

(Adnkronos) – Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. "Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito", commenta Conti. Il cantautore di Latina si aggiunge alla lista degli ospiti già .

