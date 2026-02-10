Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Tiziano Ferro sarà il grande ospite alla prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista arriverà all’Ariston per esibirsi di fronte al pubblico, mentre le voci parlano anche di Irina Shayk, Pilar Fogliati ed Eros Ramazzotti come possibili altri ospiti. La kermesse si avvicina, e i fan già si preparano a una serata ricca di musica e sorprese.

È ufficiale. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio. L'annuncio urbi et social è arrivato direttamente per bocca del conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. "Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito", rivela in un reel pubblicato su Instagram. Il cantautore si aggiunge dunque alla lista degli ospiti già confermati, come Max Pezzali (presente in tutte e cinque le sere dalla Costa Toscana) e Nino Frassica, entrato dopo il passo indietro di Andrea Pucci. Alla co-conduzione, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, sono attesi anche Can Yaman durante la prima serata, Achille Lauro durante la seconda e Lillo Petrolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: "Tiziano Ferro super ospite"

