Sanremo 2026 ecco chipuò prendere il posto di Pucci nel ruolo di co-conduttore

Questa mattina si fa più concreta la possibilità che Chipu possa sostituire Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026. Il cantante e influencer sta ricevendo sempre più attenzione come possibile volto accanto a Can Yaman, Achille Lauro e Lillo, che affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma le voci si fanno più insistenti.

