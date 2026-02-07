Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 è polemica

Andrea Pucci si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026, ma il suo annuncio ha già scatenato polemiche. Il comico ha pubblicato una foto in cui appare nudo al mare, scrivendo “Sanremo… sto arrivando”. La scelta di postare uno scatto così audace ha diviso il pubblico: c’è chi lo apprezza per la sua spontaneità, altri invece lo critico come mossa troppo provocatoria. La sua partecipazione come co-conduttore della terza serata, il 26 febbraio, ha fatto parlare anche per questa sua uscita sui social.

SANREMO – Nudo alla meta. del festival. Il comico Andrea Pucci ha risposto con un post in cui scrive “Sanremo. sto arrivando” accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare, ripreso di fianco ma con il ‘lato b’ bene in vista, all’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2026, nel ruolo di co-conduttore della terza serata del festival, giovedì 26 febbraio. Un post che non è passato inosservato al direttore artistico Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”. “ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la controreplica del comico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

A meno di tre settimane dall’inizio, il Festival di Sanremo 2026 è ancora tutto da definire.

