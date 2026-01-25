Vignali | Liste d' attesa Piacenza due volte meglio di Parma Dati impietosi e ancora più gravi visto che non tengono conto di tutte le visite inevase per l' impossibilità di prenotarle

Secondo i dati recenti, Piacenza registra tempi di attesa per le prestazioni sanitarie circa doppi rispetto a Parma. Tuttavia, queste cifre non considerano tutte le visite inevase, causate dall’impossibilità di prenotarle, rendendo la situazione più complessa e richiesta di approfondimenti. Un quadro che evidenzia differenze significative tra le due città, ma anche la necessità di valutare attentamente i dati disponibili.

Preso in considerazione il periodo dal 1° novembre 2025 al 18 gennaio 2026 per nove diverse prestazioni sanitarie tra le più richieste e le più critiche. Il dramma delle visite gastroenterologiche, Ecg e risonanze “Piacenza molto meglio di Parma nell’effettuare prestazioni sanitarie in lista d’attesa: praticamente viaggia a velocità doppia”. È quanto ha dichiarato il Consigliere regionale Pietro Vignali dopo avere analizzato i dati disponibili sul portale della Regione Emilia-Romagna per visite ed esami specialistici. “Abbiamo preso in considerazione il periodo dal 1° novembre 2025 al 18 gennaio 2026 per nove diverse prestazioni sanitarie tra le più richieste e le più critiche nel comunque desolante panorama generale delle liste d’attesa in Emilia-Romagna– ha spiegato Vignali – I casi più eclatanti e preoccupanti sono: le ECG da sforzo (221 a Piacenza contro 64 a Parma), le visite gastroenterologiche (767 a Piacenza e 292 a Parma), le spirometrie (415 a Piacenza 258 a Parma), le visite oculistiche (2769 a Piacenza e 2200 a Parma), le risonanze magnetiche 1507 contro 1273.🔗 Leggi su Parmatoday.it

