Sanità Solombrino MET | chiudere la Pediatria dell’Ospedale San Paolo scelta grave appello a Fico

Il referente del Movimento per l’Empatia e il Territorio, Solombrino, attacca la decisione di chiudere la Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Secondo lui, trasferire i bambini al Loreto Mare rappresenta una scelta politica grave che danneggia i piccoli e mette a rischio il loro diritto alle cure. Solombrino ha anche lanciato un appello a Fico, chiedendo di rivedere questa misura. La questione divide i cittadini e apre un dibattito sul futuro della sanità locale.

"Sono profondamente indignata per la decisione di chiudere il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta e di trasferirne le attività concentrandole al Loreto Mare. Non si tratta di una fatalità né di una scelta meramente tecnica: è una decisione politica e amministrativa, presa da soggetti ben precisi, che avrà conseguenze gravissime soprattutto sui bambini e sulle loro famiglie. La motivazione addotta è la carenza di medici e infermieri, ma questo non può essere un alibi: è, semmai, un’aggravante. La mancanza di personale è il risultato di anni di sottofinanziamento, cattiva programmazione, concorsi insufficienti e fuga di professionisti. 🔗 Leggi su 2anews.it

Le mamme di Fuorigrotta e Bagnoli scendono in piazza per salvare il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Napoli.

