Caos a Bari nel reparto di pediatria dell' ospedale San Paolo 40enne furiosa coi medici | arrestata
Donna di 40 anni arrestata per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio dopo disordini nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Caos all’ospedale “San Paolo” di Bari, donna minaccia una dottoressa e aggredisce un’infermiera: arrestata dalla Polizia #bari #cronaca #aggressione #ospedale #sanpaolo - facebook.com Vai su Facebook
Bari, caos al Pronto Soccorso del San Paolo: arrestata 40enne per aggressione al personale medico Vai su X
Caos a Bari nel reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo, 40enne furiosa coi medici: arrestata - Donna di 40 anni arrestata per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio dopo disordini nel reparto pediatrico dell’Ospedale San Paolo. Da virgilio.it
Bari, caos al Pronto Soccorso del San Paolo: arrestata 40enne per aggressione al personale medico - La Polizia interviene nel reparto pediatrico dopo minacce e violenze contro dottoressa e infermiera: la donna finisce ai domiciliari. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, caos in Pediatria all’ospedale San Paolo. Personale sanitario aggredito e minacciato: arrestata 40enne - Personale sanitario aggredito e minacciato: arrestata 40enne proviene da Quinto Potere. Secondo msn.com