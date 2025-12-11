Ocse | Italia prima per aspettativa vita

Nel 2024, l'Italia si conferma tra i paesi con la più alta aspettativa di vita in Europa, raggiungendo i 84,1 anni. Secondo l'OCSE, il nostro paese condivide il primato con la Svezia, sottolineando i progressi nel settore sanitario e le caratteristiche socio-economiche che contribuiscono a questa longevità.

Nel 2024, l'aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'Ue assieme alla Svezia. Lo riferisce l'Ocse. "Malattie cardiovascolari e il cancro rappresentano oltre metà dei decessi. Mentre le morti prevenibili si concentrano nel cancro ai polmoni e nella cardiopatia ischemica. Nonostante il rapido invecchiamento, gli italiani più anziani hanno generalmente risultati sanitari migliori rispetto alla media Ue, anche se permangono delle sfide,tra cui l'ipertensione diffusa e il fumo".