Sanità in Piemonte 1,3 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Piemonte, oltre 1,3 milioni di pazienti hanno deciso di rinunciare alle cure. Molti di loro non trovano il modo di affrontare i costi o si stancano di aspettare troppo tempo. La situazione mette sotto pressione il sistema sanitario regionale, che fatica a garantire un servizio efficiente a tutti. I numeri sono allarmanti e anche i medici segnalano un aumento delle persone che preferiscono fare a meno delle visite e delle terapie.

Ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi: per questo 1,3 milioni di piemontesi rinunciano alle cure. Il dato emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Up Research e che ha coinvolto 1.014 persone nella fascia d'età 18-74 anni. L'attenzione è stata posta anche sul fenomeno delle 'liste d'attesa chiuse', vale a dire l'assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui hanno dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, otto pazienti su dieci. Sempre secondo l'indagine, nel 2025 oltre il 75% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, alla sanità privata, con una spesa media per ciascuna prestazione di circa 281 euro.

