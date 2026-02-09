Sanità | in Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Campania, nel 2025, un milione e mezzo di persone hanno abbandonato le cure mediche. Molti non si sono potuti permettere le spese o hanno rinunciato perché le liste d’attesa erano troppo lunghe. La situazione si fa sempre più critica e rischia di peggiorare se non si interviene.

In Campania, nel 2025, 1,5 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d'attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research * che ha posto l'attenzione anche sul fenomeno delle " liste d'attesa chiuse ", vale a dire l'assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 1 paziente su 2. Con questo tipo di difficoltà, si capisce la ragione per cui tanti cittadini della Campania si siano spostati verso la sanità privata; sempre secondo l'indagine, nel 2025 ben l'89% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza.

