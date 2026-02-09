In Campania 1,5 milioni di pazienti rinunciano alle cure

In Campania, nel 2025, circa 1,5 milioni di persone hanno deciso di non sottoporsi a cure mediche. La ragione principale sono i costi troppo alti o i tempi d’attesa troppo lunghi che rendono difficile accedere alle cure. Una situazione che preoccupa, considerando il numero elevato di cittadini coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti In Campania, nel 2025, 1,5 milioni di pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research* che ha posto l’attenzione anche sul fenomeno delle “liste d’attesa chiuse”, vale a dire l’assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 1 paziente su 2. Con questo tipo di difficoltà, si capisce la ragione per cui tanti cittadini della Campania si siano spostati verso la sanità privata; sempre secondo l’indagine, nel 2025 ben l’89% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

