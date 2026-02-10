Sanità di prossimità a Lampedusa Schillaci inaugura l’ambulatorio oncologico decentrato

Domani, a Lampedusa, il ministro della Salute Orazio Schillaci inaugurerà un nuovo ambulatorio oncologico decentrato. L’obiettivo è portare i servizi di assistenza più vicino ai cittadini dell’isola, riducendo le distanze e migliorando l’assistenza sanitaria. L’ambulatorio è stato realizzato dall’Asp di Palermo, in collaborazione con il Policlinico, l’assessorato regionale alla Salute, l’Inmp e il Comune di Lampedusa. L’inaugurazione segna un passo importante per rafforzare la sanità di prossimità in un

Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà domani, mercoledì 11 febbraio, a Lampedusa per l'avvio operativo dell'ambulatorio oncologico decentrato realizzato dall'Asp di Palermo insieme al Policlinico del capoluogo, all'assessorato regionale alla Salute, all'Inmp e al Comune dell'isola.

