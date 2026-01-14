Lampedusa al via il servizio oncologico decentrato | prime cure nel poliambulatorio

A Lampedusa è stato avviato il servizio oncologico decentrato presso il poliambulatorio di contrada Grecale. Per la prima volta, i pazienti oncologici dell’isola possono ricevere le prime cure in un ambiente dedicato, migliorando l’accesso alle prestazioni sanitarie e riducendo la necessità di spostamenti verso strutture esterne. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle cure locali e nell’assistenza sanitaria dell’isola.

Per la prima volta i pazienti oncologici hanno varcato la soglia del servizio oncologico decentrato di Lampedusa, attivo nel poliambulatorio di contrada Grecale. Un passaggio che segna l'avvio operativo di un progetto di sanità di prossimità pensato per ridurre disagi e spostamenti per i.

Operativo ambulatorio del Servizio oncologico decentrato di Lampedusa - Per la prima volta i pazienti oncologici hanno varcato la soglia della nuova stanza del Servizio oncologico decentrato di Lampedusa. ansa.it

Terapie oncologiche a Lampedusa - Nelle prossime settimane i pazienti oncologici potranno sottoporsi ai cicli di chemioterapia direttamente a Lampedusa, senza dover affrontare lunghi viaggi verso la terraferma. rainews.it

Lampedusa in 2 minuti. . Al via a Lampedusa, il servizio oncologico decentrato Basta viaggi verso la Sicilia per i malati oncologici delle Pelagie, per poter accedere alle cure necessarie, da oggi, potranno curarsi sull’isola. di Elio Desiderio di Gianfranco facebook

