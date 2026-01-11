Servizio Oncologico decentrato a Lampedusa | da martedì le visite ambulatoriali poi la chemioterapia
Da martedì 13, il servizio Oncologico decentrato di Lampedusa avvia le visite ambulatoriali presso il Poliambulatorio dell'Asp di Palermo in contrada Grecale. Questa iniziativa permette di offrire assistenza oncologica sul territorio, con successiva possibilità di accesso alla chemioterapia. Il servizio rappresenta un passo importante per garantire cure più vicine alle esigenze della comunità locale, migliorando l’efficienza e l’accessibilità delle prestazioni oncologiche.
Verrà avviata martedì 13 l’attività ambulatoriale. Diventa pertanto pienamente operativo il servizio Oncologico decentrato (Sod) di Lampedusa, attivo nei locali del Poliambulatorio dell'Asp di Palermo in contrada Grecale. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio concreto di un percorso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Guida semplice e ufficiale per prenotare o disdire visite ambulatoriali all’Azienda Moscati
Leggi anche: "Giornata della Prevenzione Vascolare e del Linfedema Oncologico": visite gratuite a Pagani
Asp Palermo, a Lampedusa il servizio oncologico decentrato - Sarà presentato il 9 ottobre, nel Poliambulatorio di contrada Grecale, il nuovo Servizio Oncologico Decentrato di Lampedusa, nato dalla sinergia tra Asp di Palermo, Azienda Ospedaliera Universitaria ... ansa.it
Apre a Lampedusa il Servizio oncologico decentrato - Nelle prossime settimane anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dalla propria isola. ansa.it
Terapie oncologiche a Lampedusa - Nelle prossime settimane i pazienti oncologici potranno sottoporsi ai cicli di chemioterapia direttamente a Lampedusa, senza dover affrontare lunghi viaggi verso la terraferma. rainews.it
Pensando alla piccola Principessa che oggi è nuovamente in reparto oncologico perché ovviamente la il maledetto cancro non ha vacanza come questa maledetta guerra in Ucraina e non si può permettere di perdere tempo. Dal servizio fotografico del Vatica - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.