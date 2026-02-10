Sanità calabrese tra ambulanze bloccate e conti in disordine interrogazione di Alecci a Occhiuto

La sanità in Calabria fa parlare di sé ancora una volta, questa volta per le ambulanze ferme e i conti in disordine. Alcuni mezzi di soccorso, acquistati di recente dalla regione, sono ancora bloccati per via di fermi amministrativi che durano da mesi. La situazione mette in evidenza come una gestione poco attenta possa mettere a rischio i servizi di emergenza. Alecci ha sollevato il problema in un’interrogazione rivolta a Occhiuto, chiedendo chiarimenti e soluzioni rapide.

"In Calabria, anche le ambulanze diventano vittime di una gestione amministrativa superficiale e approssimativa, alcuni mezzi di soccorso, acquistati recentemente dalla regione, sono infatti bloccati da fermi amministrativi che durano da mesi, in alcuni casi addirittura dall'estate scorsa".

