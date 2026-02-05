Bandi Arpacal annullati in Calabria | Alecci critica l’intervento di Occhiuto dopo la delibera della Commissione Europea

In Calabria, i bandi di concorso per i ruoli dirigenziali di Arpacal sono stati annullati dalla Commissione Europea. La decisione ha suscitato reazioni nella regione, con il presidente Michele Occhiuto che ha mostrato fermezza e qualche critica verso l’intervento europeo. Alecci, invece, ha commentato la situazione puntando il dito contro le modalità con cui l’ente regionale ha reagito. La polemica prosegue, tra prese di posizione e interrogativi su cosa potrebbe succedere ora.

Nel cuore della Calabria, dove le istituzioni si confrontano con il peso della trasparenza e della governance, il presidente della Regione, Michele Occhiuto, e il suo team di governo hanno accolto con una certa freddezza la decisione della Commissione Europea di annullare i bandi di concorso per ruoli dirigenziali su Arpacal. La notizia, emerse ieri sera, è stata accolta con forti criticità dal Partito Democratico, che ha espresso la propria preoccupazione in un'intervento immediato. Il leader del gruppo PD in Consiglio Regionale, Ernesto Alecci, ha definito l'episodio "una farsa" e "una classica toppa che è peggio del buco", in un momento in cui la regione cerca di rafforzare l'efficienza e la trasparenza amministrativa.

