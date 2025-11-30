Michele de Pascale, presidente regionale dell’Emilia-Romagna: qual è il quadro? "L’agricoltura e l’agroalimentare stanno attraversando una fase storica complessa. Le profonde incertezze che hanno generato nel periodo recente le politiche sui dazi aperte dall’amministrazione americana, sommate a un passato recente tra Covid, guerre, danni dovuti agli effetti del surriscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, stanno facendo registrare notevoli contraccolpi in tutta Europa e anche in Emilia-Romagna". In cosa si traduce questo? "Questa condizione poco favorevole non ha impedito al sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna di continuare a registrare numeri molto positivi, qualificandosi ancora una volta come locomotiva agroalimentare del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale: "Export, clima, progetti. Investimenti mirati per le nostre comunità"