Un latitante accusato di droga e resistenza ha visto annullarsi la condanna di cinque anni e quattro mesi, dopo aver vinto il ricorso. L'uomo, condannato dal tribunale di Modena per aver detenuto oltre mezzo chilo di eroina e aver opposto resistenza, ha sostenuto di non essere a conoscenza del processo, portando alla decisione di annullamento.

Droga, condanna annullata. Ricorso vinto per il latitante: "Non sapeva del processo"

Era stato condannato dal tribunale di Modena a cinque anni e quattro mesi di reclusione per detenzione di oltre mezzo chilo di eroina – quasi settecento dosi – e resistenza a pubblico ufficiale. Non avendo avuto contezza della misura cautelare emessa a suo carico e neppure del successivo procedimento – essendo latitante –, ha chiesto attraverso il proprio legale di rimettere in discussione la sentenza di condanna definitiva. La prima sezione della corte d’Appello di Bologna ha accolto il ricorso, revocando la sentenza emessa dal tribunale di Modena nell’aprile 2021 e divenuta irrevocabile e disponendo la trasmissione degli atti al gup presso il Tribunale di Modena. Ilrestodelcarlino.it

Droga, condanna annullata. Ricorso vinto per il latitante: "Non sapeva del processo" - L’avvocato ha fatto presente che è stato informato della sentenza solo una volta definitiva. msn.com