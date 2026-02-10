Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso di Sandro Abate, ufficializzando la sua partecipazione alle Final Eight di Serie A KINTO. Dopo settimane di battaglie legali, la squadra può finalmente prepararsi per la fase decisiva del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Collegio di Garanzia del CONI mette la parola fine a una delle querelle legali più tese della stagione di Serie A KINTO. La Prima Sezione, presieduta dal prof. avv. Angelo Maietta, ha accolto il ricorso della Sandro Abate Five Soccer, ribaltando la sentenza della Corte Sportiva d’Appello e confermando l’originaria decisione del Giudice Sportivo. Il verdetto è chiarissimo: il risultato della gara contro il Pirossigeno Cosenza del 5 ottobre scorso viene omologato secondo quanto maturato sul campo. Il 5-4 a favore degli irpini torna dunque ufficiale, cancellando lo 0-6 a tavolino che era stato precedentemente inflitto ai “Lupi” avellinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sandro Abate, verdetto d’oro: accolto il ricorso, è ufficialmente Final Eight

Nella 14ª giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, Sandro Abate e Came Treviso hanno ottenuto risultati positivi, proseguendo il loro percorso nel campionato.

