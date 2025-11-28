La Sandro Abate Five Soccer dà il benvenuto a Everton Luiz Ferreira Araujo

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Everton Luiz Ferreira Araujo, laterale brasiliano, classe 1996.Everton Luiz Ferreira Araujo è un calcettista di grande esperienza, è nato l’8 aprile 1996 a Penha (Santa. 🔗 Leggi su Today.it

