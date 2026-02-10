La squadra italiana di slittino femminile si è conclusa con due buoni risultati nell’ultima discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina. Sandra Robatscher si dice soddisfatta delle due giornate di gara e sottolinea quanto questa pista sia importante per i giovani atleti. Dopo settimane di allenamenti, le ragazze hanno dato tutto, trovando in questa pista un banco di prova fondamentale per il loro percorso.

Si conclude con due ottimi piazzamenti per la squadra italiana l’ultima discesa della gara dello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico, Verena Hofer e Sandra Robatscher hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione l’ultima manche, non andando molto lontano dal bronzo olimpico. Hofer infatti si è fermata a soli 63 millesimi dal gradino più basso del podio, occupato dalla statunitense Ashley Farquharson mentre per Robatscher sono 15o i millesimi di ritardo dalla terza piazza. Il metallo più prezioso è stato conquistato dalla tedesca Julia Taubitz, la più accreditata alla vigilia di queste due giornate di gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sandra Robatscher: “Contenta delle due giornate di gara, per i giovani questa pista è fondamentale”

