Verena Hofer e Sandra Robatscher si fermano ad un passo dal podio Ma è stata una grande Olimpiade

Verena Hofer e Sandra Robatscher si sono fermate a un passo dal podio nello slittino femminile a Milano Cortina. Dopo due giorni di gare intense, non si può parlare di delusione: entrambe sono salite sul podio, anche se non sul gradino più alto. Le atlete italiane hanno dimostrato grande carattere, e la loro performance ha scritto comunque una pagina importante per lo sport italiano. Per loro, questa Olimpiade rimarrà un ricordo forte, anche se il sogno di un podio si è fermato a poche frazioni di secondo.

Un sogno che è durato due giorni. Non si può assolutamente parlare di delusione, avremmo messo infinite firme per vedere due italiane in top-5 alle Olimpiadi di Milano Cortina nel singolo femminile di slittin o. Resta però l'amaro in bocca: la medaglia azzurra è sfuggita davvero per pochi centesimi. Verena Hofer quarta, Sandra Robatscher quinta: un risultato incredibile per la Nazionale italiana sul budello di casa, l'Eugenio Monti di Cortina. Una due giorni spettacolare per le due azzurre che hanno fatto sognare, ma possono avere sicuramente qualche rammarico per qualche sbavatura che è costata la medaglia.

