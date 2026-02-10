Sanchez altra batosta elettorale in Aragona L’idea choc di regolarizzare 500mila migranti irregolari non fa effetto…

L’ultima sconfitta elettorale in Aragona colpisce ancora il leader socialista Pedro Sanchez. La proposta di regolarizzare 500mila migranti irregolari non riesce a convincere gli elettori, che continuano a respingere il suo modello di gestione della migrazione. Sanchez si trova ora a dover fare i conti con un’altra batosta, mentre il suo approccio viene criticato come sbagliato, perché, secondo gli avversari, si limita a subire il flusso migratorio invece di cercare di controllarlo.

“Il modello Sanchez per la migrazione è sbagliato, perché subisce la migrazione invece di governarla”. In poche parole il capogruppo di Ecr ed eurodeputato di FdI, Nicola Procaccini, parlando in conferenza stampa a Strasburgo, demolisce il “modello Sanchez” tanto caro alla sinistra di casa nostra. Il premier spagnolo che ha preso un’altra batosta elettorale in Aragona un paio di giorni fa, con un colpo a effetto ha approvato una sanatoria che aiuterà centinaia di migliaia di migranti – si parla di 500mila- a uscire dall’illegalità. L’esecutivo guidato da Pedro Sánchez calcola che saranno circa mezzo milione le persone che potranno usufruire di tale sanatoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Spagna ha deciso di regolarizzare 500 mila migranti, sfidando le linee guida dell’Unione Europea.

La Spagna ha deciso di regolarizzare più di 500mila migranti irregolari.

