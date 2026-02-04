A San Valentino, McDonald’s sorprende i clienti con un menu inedito: il “McCaviar”. Si tratta di un’offerta speciale che combina i classici del fast food con un tocco di raffinatezza, grazie all’aggiunta di caviale. La scelta ha già fatto discutere, tra chi vede un gesto originale e chi lo giudica troppo azzardato. La catena punta a creare un’esperienza diversa, anche per una serata dedicata all’amore.

**McDonald’s San Valentino: il “McCaviar” e l’omaggio al caviale in un mondo di fast food** A San Valentino, McDonald’s ha deciso di offrire ai suoi clienti un’esperienza unica, inedita, e forse decisamente provocatoria: il “McCaviar”, un menu speciale che unisce tradizione fast food alla fine dining, con un tocco di eleganza e di sapore. La collaborazione con Paramount Caviar, azienda specializzata nella produzione di caviale, è stata presentata in un comunicato stampa ufficiale, dove l’azienda dichiara: “Il McNugget Caviar è stato creato grazie ai nostri clienti. Hanno abbinato i Chicken McNuggets al caviale molto prima che lo rendessimo ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McDonald’s San Valentino: menu speciale con caviare per festa d’amore

Approfondimenti su San Valentino McDonald’s

#Tessere-d’Amore-Il-matrimonio-più-antico-di-Fuorigrotta || Quest’anno, a Fuorigrotta, le Terme Romane diventano il palcoscenico di una sorpresa speciale per San Valentino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Valentino McDonald’s

Argomenti discussi: McDonald’s al fianco della filiera del miele biologico italiano, sarà in 800 ristoranti; Davide Sanzi entra in McDonald’s Italia come Chief People Officer; McDonald’s regala kit di caviale premium gratuiti con McNuggets per San Valentino; Vergogna sull’Appia: vetri rotti al McDonald’s per rubare libri e tablet a un bambino.

A San Valentino, McDonald’s offre il cavialeUna collaborazione tra McDonald's e un produttore di caviale ha dato vita al McNugget Caviar, che verrà offerto a un numero imprecisato di fortunati per la festa degli innamorati. dissapore.com

Il San Valentino di Annie Mazzola da McDonald’s per il Nutella® PartyQuello di venerdì è stato un San Valentino speciale grazie a McDonald’s che con il Nutella® Party ha celebrato il nuovissimo McCrunchy Bread™ con NUTELLA® e tutti gli innamorati. Scansionando al kiosk ... 105.net

Ci sono serate che non nascono per riempire l’agenda, ma per creare ricordi. Quelle in cui il tempo rallenta e la tavola diventa il centro di tutto. È questo lo spirito della cena di San Valentino proposta dal ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago: un’es - facebook.com facebook

Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com