Il 14 febbraio si celebra San Valentino, il santo patrono degli innamorati. La giornata è ormai diventata un appuntamento fisso per molte coppie che vogliono ricordare l’amore. Nato a Terni nel III secolo, Valentino era un vescovo noto per la sua generosità e il suo cuore compassionevole. Oggi, le tradizioni legate a questa data si sono evolute, ma il senso rimane invariato: una giornata dedicata all’amore e ai sentimenti tra le persone.

Chi era San Valentino?. San Valentino è conosciuto come il santo patrono degli innamorati. Nato a Terni, in Italia, nel III secolo, Valentino era un vescovo che divenne famoso per la sua generosità e compassione. Secondo la leggenda, egli celebrava matrimoni segreti per i soldati, ai quali era proibito sposarsi, e per questo motivo fu arrestato e condannato a morte dall'imperatore Claudio II. La sua esecuzione avvenne il 14 febbraio, data che oggi è celebrata come la festa di San Valentino. Perché è diventato santo?. La canonizzazione di San Valentino è avvenuta grazie ai numerosi miracoli e atti di bontà attribuiti alla sua persona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Valentino: il santo dell'amore celebrato il 14 febbraio

Approfondimenti su San Valentino 14 febbraio

San Valentino, conosciuto come il Santo dell'Amore, è una figura legata alla celebrazione dell'affetto e delle relazioni sentimentali.

Il 16 dicembre si celebra San Valentino, il santo dell'amore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

St. Valentine: The OG of Love | Full Episode | Centuries Collide: World History

Ultime notizie su San Valentino 14 febbraio

Argomenti discussi: San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale; San Valentino si festeggia a Bussolengo. La storica manifestazione dal 12 al 16 febbraio celebrera' il Santo Patrono del paese; San Valentino: il santo dell'amore celebrato il 14 febbraio.

San Valentino, il santo di Terni: la storia e la leggenda dietro la festa degli innamoratiLe sue spoglie riposano nella città umbra, di dove era originario e della quale fu vescovo. Chi era, perché fu martirizzato e come nasce il santo dell’amore ... quotidiano.net

A Bussolengo la nuova edizione della Fiera di San ValentinoÈ stata presentata presso la Provincia di Verona, la 315esima edizione della Fiera di San Valentino del Comune di Bussolengo, la storica manifestazione che dal 12 al 16 febbraio 2026 celebrerà il Sant ... veronasera.it

PASTA SAN VALENTINO facebook