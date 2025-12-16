Il 16 dicembre si celebra San Valentino, il santo dell'amore. Questa ricorrenza richiama la figura di un sacerdote romano del III secolo, famoso per aver unito in matrimonio coppie in segreto, sfidando le leggi dell'epoca e incarnando il valore dell'amore e della devozione.

© Quotidiano.net - San Valentino: il Santo dell'Amore celebrato il 16 dicembre

Chi era San Valentino. San Valentino era un sacerdote romano vissuto nel III secolo. È noto per la sua devozione e per aver celebrato matrimoni in segreto durante il regno dell'imperatore Claudio II, che aveva proibito i matrimoni per rafforzare il suo esercito. La sua disobbedienza alle leggi imperiali lo portò al martirio, e la sua figura è stata venerata per secoli come simbolo di amore e sacrificio. Perché è diventato Santo. La canonizzazione di San Valentino avvenne grazie ai numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Uno dei più celebri racconta di come restituì la vista alla figlia cieca di un suo carceriere, evento che portò l'intera famiglia alla conversione. Quotidiano.net

San Valentino, il Santo dell'Amore

San Valentino: il Santo dell'Amore celebrato il 16 dicembre - Scopri la storia di San Valentino, il Santo dell'Amore, celebrato il 16 dicembre, le sue curiosità e chi lo festeggia nel mondo. quotidiano.net