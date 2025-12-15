San Valentino | il Santo dell' Amore celebrato il 15 dicembre

San Valentino, conosciuto come il Santo dell'Amore, è una figura legata alla celebrazione dell'affetto e delle relazioni sentimentali. Sebbene la sua festa sia il 14 febbraio, l'interesse per la sua storia e il suo significato continua a suscitare curiosità e tradizioni in tutto il mondo. Scopriamo chi era e quale ruolo ha nel simbolismo dell'amore.

Chi è San Valentino?. San Valentino è noto come il Santo dell'Amore, celebrato in tutto il mondo il 14 febbraio. Tuttavia, molti non sanno che esiste un'altra celebrazione minore il 15 dicembre. Valentino era un vescovo di Terni, nato intorno al 176 d.C., noto per la sua benevolenza e per aver officiato matrimoni segreti per i soldati romani, contro la volontà dell'imperatore Claudio II, che aveva proibito ai soldati di sposarsi per mantenere alto il loro spirito combattivo. Perché è diventato santo?. La canonizzazione di San Valentino avvenne grazie ai numerosi miracoli attribuiti a lui, tra cui la guarigione di una giovane cieca. Quotidiano.net

