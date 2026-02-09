San Valentino Poste celebra l' amore

Questa mattina Poste Italiane ha lanciato una cartolina filatelica speciale per San Valentino. La compagnia ha deciso di dedicare un’emittenza colorata alla festa degli innamorati, puntando a celebrare l’amore con un’idea semplice ma efficace. La cartolina sarà disponibile in tutti gli uffici postali e online, per chi vuole inviare un messaggio affettuoso ai propri cari.

Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio partner vicino o lontano.

