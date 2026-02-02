Montemesola a San Valentino | cuore luminoso in piazza per celebrare l’amore tra le persone e per il paese

Da tarantinitime.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montemesola, la piazza si illumina di cuore per festeggiare San Valentino. L’amministrazione comunale ha organizzato un evento simbolico, invitando i cittadini a condividere momenti di affetto e amicizia. La piazza centrale si riempie di luci e sorrisi, mentre le persone si incontrano per celebrare l’amore, in tutte le sue forme. Un modo semplice e diretto per rafforzare il senso di comunità nel mese dedicato ai sentimenti.

Tarantini Time Quotidiano Nel mese dedicato a San Valentino, l’Amministrazione comunale di Montemesola ha promosso una nuova iniziativa simbolica per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Da oggi, la piazza cittadina e il Palazzo Marchesale sono illuminati da un grande cuore luminoso, segno visivo di affetto, unione e senso di appartenenza alla comunità. L’iniziativa, voluta dal sindaco Ignazio Punzi e dall’assessore Anna Cosma Marangi, si inserisce nel contesto delle celebrazioni del mese di San Valentino e intende valorizzare non solo l’amore tra le persone, ma anche quello verso il paese e la sua identità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

montemesola a san valentino cuore luminoso in piazza per celebrare l8217amore tra le persone e per il paese

© Tarantinitime.it - Montemesola a San Valentino: cuore luminoso in piazza per celebrare l’amore tra le persone e per il paese

Approfondimenti su Montemesola San Valentino

Pianella per San Valentino si veste d’amore con un maxi cuore luminoso

Pianella si prepara a festeggiare San Valentino con un cuore gigante che illumina piazza dei Vestini.

A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Montemesola San Valentino

montemesola a san valentinoSan Valentino a Caserta: cosa fare e dove andare tra Reggia e borghiIdee per San Valentino a Caserta: passeggiata alla Reggia, tramonto a San Leucio e cene romantiche. Scopri cosa fare in coppia. eroicafenice.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.