Montemesola a San Valentino | cuore luminoso in piazza per celebrare l’amore tra le persone e per il paese

A Montemesola, la piazza si illumina di cuore per festeggiare San Valentino. L’amministrazione comunale ha organizzato un evento simbolico, invitando i cittadini a condividere momenti di affetto e amicizia. La piazza centrale si riempie di luci e sorrisi, mentre le persone si incontrano per celebrare l’amore, in tutte le sue forme. Un modo semplice e diretto per rafforzare il senso di comunità nel mese dedicato ai sentimenti.

Tarantini Time Quotidiano Nel mese dedicato a San Valentino, l’Amministrazione comunale di Montemesola ha promosso una nuova iniziativa simbolica per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Da oggi, la piazza cittadina e il Palazzo Marchesale sono illuminati da un grande cuore luminoso, segno visivo di affetto, unione e senso di appartenenza alla comunità. L’iniziativa, voluta dal sindaco Ignazio Punzi e dall’assessore Anna Cosma Marangi, si inserisce nel contesto delle celebrazioni del mese di San Valentino e intende valorizzare non solo l’amore tra le persone, ma anche quello verso il paese e la sua identità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

