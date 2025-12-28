Capodanno 2026 a Chiavari | due appuntamenti tra musica e ballo liscio e tradizionale zabaionata

Per il Capodanno 2026 a Chiavari, sono previsti due eventi principali mercoledì 31 dicembre. In piazza Mazzini si terrà un concerto tributo a Elvis Presley con Nicola Congiu, seguito da DJ set. Allo Spazio Lido, si svolgerà una serata dedicata al ballo liscio con un’orchestra dal vivo. Due occasioni per accogliere il nuovo anno con musica e tradizione, in un’atmosfera conviviale e rispettosa delle tradizioni locali.

Anche quest'anno il Capodanno chiavarese offrirà un doppio appuntamento mercoledì 31 dicembre. In piazza Mazzini, il concerto dalle 22:30 "Elvis & Friends", tributo ad Elvis Presley con Nicola "Niko" Congiu, seguito da DJ set; allo Spazio Lido, dalle 22:30, il ballo liscio con l'orchestra.

