Samsung galaxy s26 piani della fotocamera | apple cambia le regole

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy S26, e le prime indiscrezioni parlano di una vera rivoluzione nel reparto fotografico. La novità principale sarebbe una fotocamera con apertura variabile, una funzione che potrebbe cambiare il modo di scattare foto con questo modello. Si pensa che questa tecnologia permetterà di migliorare l’uso della luce e di gestire meglio la profondità di campo, offrendo agli utenti più controllo e qualità nelle immagini. Apple, che sta seguendo da vicino questa evoluzione, sembra voler cambiare le regole del gioco anche nel settore degli smartphone.

le indiscrezioni sul galaxy s26 indicano una possibile reinvenzione della fotocamera con apertura variabile, una soluzione destinata a migliorare la gestione della luce e il controllo della profondità di campo rispetto al passato. partner tecnici di rilievo potrebbero essere coinvolti nello sviluppo, tra cui samsung electro-mechanics e MCNEX. la prospettiva di un sistema completamente variabile promette benefici concreti nelle foto reali: notturne più pulite, gestione migliore delle luci forti e una profondità di campo più naturale, anche in condizioni diverse.

