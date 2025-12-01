Samsung contro Samsung | niente sconti per Galaxy S26 le memorie vanno a chi paga di più
Samsung Electronics avrebbe chiesto a Samsung Semiconductor un trattamento di favore per le memorie dei prossimi Galaxy S26: fornitura assicurata ad un prezzo fissato con contratto annuale. La "sorella" avrebbe detto no, si privilegiano i profitti.. 🔗 Leggi su Dday.it
