Samsung e Apple continuano a dominare il mercato globale degli smartphone, con oltre un miliardo di dispositivi attivi. La cifra rivela che, anche dopo anni, molti utenti preferiscono mantenere i loro dispositivi in uso, più che acquistarne di nuovi. Un dato che dimostra come queste due aziende hanno consolidato la loro posizione e come il ciclo di vita dei dispositivi stia cambiando.

nel panorama globale dei dispositivi mobili, l’analisi sui dispositivi attivi offre una chiave di lettura differente rispetto alle sole vendite. i dati disponibili indicano che, entro la fine del 2025, samsung conta oltre un miliardo di dispositivi attivi in uso quotidiano, confermando una presenza dominante nel mercato globale. questa sostenuta operatività va oltre altre marche e conferma la leadership di samsung in termini di utilizzatori effettivi. in parallelo, apple resta l’unico altro marchio a superare la soglia del miliardo di dispositivi attivi, consolidando la sua posizione non solo su metriche di vendita ma anche sull’utilizzo reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung e apple hanno oltre 1 miliardo di dispositivi attivi

Approfondimenti su Samsung Apple

Apple ha annunciato di aver superato i 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo.

Apple ha annunciato di aver superato i 2,5 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Samsung Apple

Argomenti discussi: iPhone senza rivali negli Stati Uniti: persino Samsung perde quote rispetto ad Apple; La Top 10 degli smartphone più venduti del 2025 è quasi interamente dominata da iPhone; Perché Nvidia, Tsmc e Samsung guidano l’era dell’IA (mentre Apple perde terreno); In America comprano solo iPhone, per Android sono tempi molto duri.

Apple supera Samsung di un soffio nel 2025, ma HONOR è il brand in maggiore crescitaApple supera Samsung nelle spedizioni smartphone 2025 con 240,6 milioni di unità, ma HONOR registra la crescita più alta dell'anno con l'11%. tuttoandroid.net

Tech in evoluzione: Google, Apple e Samsung tra AI, privacy e nuovi dispositiviGoogle, Apple e Samsung continuano a evolvere i loro ecosistemi con novità su privacy, intelligenza artificiale e nuovi dispositivi, bilanciando innovazione e controllo sugli utenti. news.fidelityhouse.eu

Apple pronta a lanciare il suo primo smartphone pieghevole entro l'anno, con Samsung unico fornitore degli schermi e aspettative di forte successo. https://tech.everyeye.it/notizie/samsung-anticipa-produzione-iphone-fold-successo-clamoroso-858549.html - facebook.com facebook