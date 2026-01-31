Apple raggiunge i 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo

Apple ha annunciato di aver superato i 2,5 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo. È un nuovo record per l’azienda californiana, raggiunto durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre del 2026. La notizia circola subito tra gli investitori e gli utenti, che da tempo seguono l’espansione di Apple nel settore tecnologico.

Apple ha raggiunto un nuovo record storico: 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo, un dato ufficialmente comunicato durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre fiscale del 2026. Il numero rappresenta un significativo aumento rispetto ai 2,35 miliardi annunciati un anno prima e conferma un trend di crescita costante, con oltre 150 milioni di nuovi dispositivi aggiunti in due anni consecutivi. Il traguardo, annunciato da Tim Cook, è stato celebrato come il più importante nella storia dell'azienda, non solo per la dimensione del mercato, ma per le implicazioni strategiche che ne derivano.

