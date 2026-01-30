Apple raggiunge un record di utenti attivi con oltre 2,5 miliardi di dispositivi in circolazione in tutto il mondo

Apple ha annunciato di aver superato i 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo. È il primo trimestre del 2026 e la compagnia può festeggiare un risultato storico, con un numero di utenti che continua a crescere. La diffusione dei suoi prodotti si conferma senza precedenti, consolidando la sua posizione di leader globale nel settore tecnologico.

Apple ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un risultato storico: oltre 2,5 miliardi di dispositivi attivi in circolazione in tutto il mondo. Il dato, reso noto a seguito della chiusura del periodo fiscale il 27 dicembre 2025, non riguarda solo gli iPhone, ma l’intero ecosistema prodotto dall’azienda, che include iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV e dispositivi legati all’ecosistema Smart Home. Questa cifra rappresenta un punto di svolta per la società guidata da Tim Cook, che dimostra come il valore di Apple non si misuri più solo in vendite di singoli prodotti, ma in una rete globale di utenti profondamente integrata nei servizi e nei dispositivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple raggiunge un record di utenti attivi, con oltre 2,5 miliardi di dispositivi in circolazione in tutto il mondo. Approfondimenti su Apple Record Meta mostra 15 miliardi di annunci truffa al giorno e guadagna miliardi sull’ingenuità degli utenti: i documenti interni svelano tutto Revolut raggiunge valutazione record di 75 miliardi di dollari Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Apple Record Argomenti discussi: L’iPad Professional M5 di Apple raggiunge prezzi report su Amazon; iPhone 18 Pro: spunta l’ipotesi teleconverter, test avanzati per obiettivi rivoluzionati; Riassunto mattutino: i mercati asiatici si dividono mentre l’oro raggiunge record e il dollaro scivola; Il rame supera i 14.000 dollari e raggiunge un record storico mentre gli speculatori si lanciano sul mercato. Apple chiude un trimestre record: ricavi a 143,8 miliardi e iPhone al massimo storico mentre accelera sull’AIApple chiude un Q1 record con 143,8 miliardi di ricavi, iPhone al massimo storico e acquisizione Q.ai per rafforzare la strategia AI. 01net.it Apple raggiunge i 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondoL'azienda ha annunciato di aver raggiunto 2,5 miliardi di dispositivi attivi nel mondo, un nuovo record che rafforza il suo ecosistema e i suoi servizi. ispazio.net La demo di Pragmata ha mostrato risultati sorprendenti anche su Apple Silicon, raggiungendo quasi i 100FPS su Apple M4 Max, anche senza un porting nativo. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook iOS 26 raggiunge il 50% di adozione, ma molti utenti continuano a rimandare l’aggiornamento ispazio.net/2189227/ios-26… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.