Samsung Galaxy A57 5G potrebbe battere Galaxy S26 su un punto
Il prossimo Samsung Galaxy A57 5G potrebbe addirittura essere superiore a Samsung Galaxy S26 su uno specifico punto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung Galaxy S26, ecco i presunti tagli di memoria di tutti i modelli Vai su X
Non solo flagship, sta arrivando lo smartphone Galaxy che probabilmente comprerete #Samsung https://gizchina.it/2025/11/samsung-galaxy-s27-prima-apparizione/ - facebook.com Vai su Facebook
Il Galaxy A57 5G avrebbe la ricarica più veloce del top di gamma S26 - Il Galaxy A57 5G avrebbe la ricarica più veloce del top di gamma S26, un particolare destinato a deludere molti utenti. Si legge su cellulare-magazine.it
Samsung potrebbe consegnare gli smartphone Galaxy A27 e Galaxy A37 con Galaxy A57 in una release a tripla minaccia - Sono emerse le prime prove relative ad un'altra coppia di smartphone della serie Galaxy A di prossima uscita. Scrive notebookcheck.it
Recensione dello smartphone Samsung Galaxy A53 5G: un Galaxy con luminoso display AMOLED - Il case ricorda già molto i predecessori, il Samsung Galaxy A52eGalaxy A52s: Un telaio in plastica con un modulo fotocamera prominente, in cui le lenti sono disposte nello stesso modo della ... Scrive notebookcheck.it