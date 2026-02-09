Samsung galaxy a57 5g in arrivo | ultima approvazione regolatoria superata e lancio globale imminente

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy A57 5G. Dopo aver superato le ultime approvazioni regolatorie, il telefono dovrebbe arrivare presto sui mercati di tutto il mondo. Le prime indicazioni suggeriscono che Samsung vuole rafforzare la sua posizione nel segmento dei device di fascia media con un modello che promette buone prestazioni e un prezzo competitivo. La data ufficiale di uscita ancora non è stata comunicata, ma l’attesa aumenta tra gli appassionati.

Il presente testo analizza i segnali principali relativi al Galaxy A57 5G, il nuovo smartphone mid-range di Samsung. La certificazione Bluetooth rilevata in ambito ufficiale indica un imminente lancio globale, accompagnato da anticipazioni su fotocamera, display e ricarica, oltre che su chipset e design. galaxy a57 5g certificata bluetooth in vista del lancio globale. Le liste di certificazione Bluetooth SIG mostrano diversi modelli associati a diverse regioni di vendita. In genere, quando un dispositivo Samsung compare in tali database, la fase di sviluppo è ormai conclusa e si procede solo con le ultime verifiche regolamentari prima della presentazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Samsung Galaxy A57

A inizio 2026, Samsung presenta i nuovi Galaxy A17 5G e Tab A11+, dispositivi di fascia media caratterizzati da aggiornamenti tecnologici significativi.

Argomenti discussi: Samsung Galaxy A57 e A37 vicinissimi: lancio la prossima settimana per i rumor; Aumentano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S26: appaiono render bianchi mentre circolano voci su ricarica Qi2 e batteria; I nuovi Galaxy A57 e A37 arrivano in anticipo con processore Exynos 1680 e fotocamere migliorate di Samsung; Il lancio dei Galaxy A57 e A37 è anticipato da Samsung in un cambio strategico di calendario.

Galaxy A57 attira l'attenzione più degli S26: l'attesa è quasi finitaA bordo di Samsung Galaxy A57 non mancheranno le sorprese: display OLED BOE, ricarica a 45W e nuova fotocamera ultra-grandangolare. msn.com

Samsung Galaxy A57 e A37 vicinissimi: lancio la prossima settimana per i rumorSappiamo che Samsung ha leggermente ritardato il lancio dei propri flagship, con la presentazione dei Galaxy S26 che non ha avuto luogo a gennaio, ma si terrà invece il,25 febbraio. E con i medio gamm ... hdblog.it

