Salvò migliaia di ebrei perseguitati dai nazisti | ricordato Giovanni Palatucci

Oggi a Padova si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ultimo questore di Fiume. In un giardino in via Boccaccio, familiari, autorità e cittadini si sono ritrovati per onorare la sua memoria. Palatucci, che 81 anni fa salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, fu deportato nel campo di sterminio. La commemorazione ha voluto mantenere vivo il suo esempio di coraggio.

Oggi 10 febbraio, presso il “Giardino dei Giusti del Mondo” in via Boccaccio a Padova, cerimonia di commemorazione per gli 81 anni del sacrificio dell’ultimo questore di Fiume, Giovanni Palatucci, che salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, e fu deportato nel Campo di sterminio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Giovanni Palatucci Ravenna omaggia Giovanni Palatucci: la cerimonia e un mosaico per l'ex questore che salvò la vita a migliaia di ebrei Questa mattina a Ravenna si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò migliaia di ebrei. Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio, la Polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci La Polizia di Perugia ha celebrato questa mattina l’81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il questore che salvò circa cinquemila ebrei dal campo di sterminio di Dachau. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Cardinale Pietro Boetto, l'omaggio di Genova all'eroe che fermò i nazisti; Al Ducale il ricordo del cardinale Boetto: salvò migliaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale; Perlasca, il coraggio del giusto; Sulla scena: Irena Sendler, Janusz Korczak e l’insurrezione del ghetto di Varsavia. Palermo ricorda Giovanni Palatucci, il poliziotto irpino che salvò migliaia di ebrei e morto in un campo di sterminioDa questore reggente di Fiume riuscì a sottrarre alla persecuzione nazifascista circa 5 mila persone. Fu arrestato e deportato a Dachau dove perse la vita il 10 febbraio del 1945. La cerimonia a Villa ... palermotoday.it Il ricordo di Giovanni Palatucci, questore di Fiume. Salvò centinaia di ebreiCerimonia in Questura a Torino: 81 anni fa moriva a Dachau. Giusto tra le Nazioni, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa ... rainews.it LA POLIZIA HA COMMEMORATO GIOVANNI PALATUCCI, "GIUSTO TRA LE NAZIONI" Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/172454-la-polizia-di-stato-ha-ricordato-giovanni-palatucci-giusto-tra-le-nazioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.