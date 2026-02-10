Ravenna omaggia Giovanni Palatucci | la cerimonia e un mosaico per l' ex questore che salvò la vita a migliaia di ebrei

Questa mattina a Ravenna si è svolta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume che durante la Seconda guerra mondiale salvò migliaia di ebrei. La città ha dedicato un mosaico e ha deposto fiori nel giorno dell’81esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 10 febbraio 1945. La Polizia di Stato ha partecipato, sottolineando il ruolo di Palatucci come esempio di coraggio e umanità.

Oggi, in occasione dell'81esimo anniversario della scomparsa avvenuta il 10 febbraio 1945, la Polizia di Stato ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume. Nella mattinata si è svolta una breve cerimonia in memoria dell'eroico questore, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi.

