Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio la Polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci

La Polizia di Perugia ha celebrato questa mattina l’81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il questore che salvò circa cinquemila ebrei dal campo di sterminio di Dachau. La cerimonia si è svolta nel Parco della Verbanella, con le forze dell’ordine che hanno ricordato il suo coraggio e il suo impegno durante la Seconda guerra mondiale. Palatucci, nato a Fiume, è stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” e ha ricevuto anche la Medaglia d’oro al merito civile.

La Polizia di Stato di Perugia ha ricordato questa mattina, presso il Parco della Verbanella, Giovanni Palatucci – ex Questore di Fiume, Medaglia d'oro al merito civile e "Giusto tra le Nazioni" – nell'81simo anniversario della sua morte avvenuta il 10 febbraio del 1945 nel campo di sterminio di Dachau.

