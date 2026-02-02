Dopo il passaggio del ciclone Harry nel Mediterraneo centrale, le ricerche dei dispersi continuano senza sosta. La Guardia costiera parla di 380 persone scomparse, ma le ong stimano un bilancio molto più grave: almeno mille migranti sono spariti tra le onde e nessuno sa ancora cosa sia successo realmente. Le speranze di trovare qualcuno in vita si assottigliano, mentre si moltiplicano le richieste di intervento e di chiarimenti sulla tragedia.

La Guardia costiera parla ufficialmente di 380 dispersi, ma secondo le ong il bilancio potrebbe essere molto più drammatico: almeno mille persone sarebbero scomparse nel Mediterraneo centrale durante i giorni del ciclone Harry, senza mai raggiungere l’altra sponda. “Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo questa rotta, mentre i governi di Italia e Malta tacciono ”, denuncia Laura Marmorale di Mediterranea Saving Humans, citando le testimonianze raccolte da Refugees in Libya, rete di supporto per rifugiati e richiedenti asilo. Secondo gli attivisti, sarebbero almeno 29 i barchini partiti dalla Tunisia, molti dei quali in ferro, le cosiddette “bare galleggianti”, estremamente instabili anche con mare calmo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Migranti dispersi dopo il ciclone Harry, le ong: “I morti sono almeno mille”

Approfondimenti su Ciclone Harry

Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.

La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Strage di migranti, cinquanta morti. Con il ciclone Harry 380 dispersi; Migranti, alarm phone: 50 morti in un naufragio. Sea Watch salva 18 persone; Migranti, 8 barche travolte e 380 morti. Ma la denuncia dell'Ong cade nel silenzio; Migranti dispersi nel Mediterraneo centrale: i dispersi potrebbero essere 380.

Migranti dispersi dopo il Ciclone Harry, l’allarme di Mediterranea: «Potrebbero essere oltre mille morti»Dietro il ciclone Harry, che ha devastato Sicilia, Sardegna e Calabria, ci sarebbero vittime che non sono state ancora contate. Le vittime del mare, partite dalle coste nordafricane e mai ... ilmessaggero.it

Strage di migranti durante il ciclone Harry: Mille persone disperse nel Mediterraneo centraleDecine di imbarcazioni partite dalla Tunisia sono scomparse tra le onde con centinaia di migranti a bordo. Le autorità europee hanno mappato 380 dispersi, ma il numero supera le 1000 persone secondo ... fanpage.it

Migranti dispersi dopo il ciclone Harry: «Possibili 1.000 morti» x.com

Migranti, ong Mediterranea: "Possibili 1000 dispersi in mare a causa del ciclone Harry" "Il silenzio del governo è agghiacciante" facebook