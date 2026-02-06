Largo agli stili di vita che blindano la salute

Le Farmacie Comunali Afm decidono di puntare sui giovani e lo fanno sostenendo il Campionato di giornalismo de La Nazione. Un passo deciso per coinvolgere le nuove generazioni e promuovere stili di vita che tutelano la salute.

Afm Farmacie Comunali sceglie di investire sui giovani e lo fa sostenendo il Campionato di giornalismo de La Nazione. Una decisione che trova la sua motivazione più profonda nelle parole del presidente Ennio Duranti, medico nefrologo, da anni impegnato anche sul fronte della prevenzione e della promozione della salute. "I ragazzi sono alla base di tutto – sottolinea Duranti – di quella che possiamo definire un' educazione precoce alla salute, al benessere, allo stare bene". Un concetto che va oltre le singole patologie e guarda allo stile di vita nel suo complesso. "Esistono moltissime malattie: ipertensione, patologie cardiovascolari, problemi polmonari e cerebrali.

