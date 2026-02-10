La Slovenia si prende la gara a squadre miste di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I fratelli Prevc guidano la squadra, che supera le delusioni delle prove individuali e conquista la vittoria con un largo margine. La nazionale slovena torna a brillare in una competizione importante, confermando il proprio valore nel salto con gli sci.

La Slovenia rispetta il pronostico della vigilia, si mette alle spalle le delusioni dei giorni scorsi nelle gare individuali e vince con margine la prova a squadre miste valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta del primo oro sloveno in questa rassegna a cinque cerchi nel salto con gli sci sul Normal Hill di Predazzo, mentre nei prossimi giorni il palcoscenico principale diventerà il trampolino grande della Val di Fiemme. Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc e Domen Prevc hanno dominato la scena nella competizione odierna, rendendosi protagonisti di una solida prestazione corale in entrambe le serie e consentendo alla Slovenia di bissare il titolo olimpico conquistato in questo format a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, la Slovenia dei fratelli Prevc domina la gara a squadre miste delle Olimpiadi

