Love in Translation San Valentino al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo tra sapori e sorprese

22 gen 2026

Love in Translation, ovvero l’amore in tutte le lingue del mondo. Il San Valentino al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo è un percorso emotivo tra gusto, scoperta di nuovi abbinamenti, tanto romanticismo, accompagnamento musicale e sorprese che faranno “viaggiare” gli ospiti non solo.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

