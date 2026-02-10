Salerno in love 2026 | emozioni fra dolcezze sapori eventi e creazioni artigianali

Salerno si prepara a vivere di nuovo l’atmosfera romantica di

Tutto pronto per la 2° edizione di Salerno in Love, evento dedicato a San Valentino e pensato per celebrare l’amore sul suggestivo lungomare della città. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, dalle 10 a mezzanotte, il Lungomare Trieste – all’altezza di Santa Teresa – ospiterà eventi, musica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno in love 2026: emozioni fra dolcezze, sapori, eventi e creazioni artigianaliSabato 14 febbraio, alle ore 11:30, l’imperdibile spettacolo Cose dell’Alto mondo in love, di e con Fabiola Forlenza. Protagonista un clown poetico, con trampoli acrobatici e bolle di sapone che ... salernotoday.it

San Valentino 2026 in Campania: cosa fare e dove andareCerchi dove festeggiare San Valentino in Campania? Guida 2026 a idee e pacchetti: cene a Napoli, spa a Caserta, tramonti in Costiera e weekend romantici. eroicafenice.com

