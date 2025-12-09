A Piazza Castelnuovo il mercatino di Natale firmato Alab creazioni artigianali fatte a mano

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore delle festività natalizie, Piazza Castelnuovo si trasforma in uno spazio magico, dove arte, tradizione e creatività siciliana prendono vita. Dal 7 dicembre un vero e proprio mercatino artigianale firmato da Alab (Associazione Liberi Artigiani-Artisti), accoglie visitatori e cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

