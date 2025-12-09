A Piazza Castelnuovo il mercatino di Natale firmato Alab creazioni artigianali fatte a mano
Nel cuore delle festività natalizie, Piazza Castelnuovo si trasforma in uno spazio magico, dove arte, tradizione e creatività siciliana prendono vita. Dal 7 dicembre un vero e proprio mercatino artigianale firmato da Alab (Associazione Liberi Artigiani-Artisti), accoglie visitatori e cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Mobility Expo trasloca a Piazza Castelnuovo
Maratona in carrozzina, chiusure alle auto e divieti di sosta in via Libertà tra piazza Mordini e piazza Castelnuovo
In piazza Castelnuovo apre ufficialmente l’Expo della XXX Maratona di Palermo
Palermo Live. Frank Sinatra · White Christmas. L’albero di Natale di quest’anno in Piazza Castelnuovo punta su una semplicità studiata: linee pulite e luci uniformi, pensato per evitare eccessi e, al tempo stesso, le consuete critiche che ogni anno accompagna - facebook.com Vai su Facebook
CASTELNUOVO BERARDENGA, TORNANO I MERCATINI DI NATALE - Castelnuovo Berardenga è pronto a vivere la magia della feste natalizie con i mercatini in Piazza Marconi. Si legge su oksiena.it
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com