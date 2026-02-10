Safer Internet Day, un adolescente su tre parla con i chatbot

Nel giorno dedicato alla sicurezza online, emerge un dato che preoccupa: un adolescente su tre si confronta regolarmente con i chatbot. Un’indagine condotta dall’Università Cattolica e Telefono Azzurro rivela quanto i giovani siano ormai coinvolti nell’uso dell’intelligenza artificiale, anche se questo comporta rischi di dipendenza digitale. La situazione richiede attenzione, soprattutto tra chi si immerge quotidianamente in queste nuove forme di comunicazione.

