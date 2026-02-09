L’UNICEF lancia un appello ai genitori: nell’era dell’intelligenza artificiale, bisogna stare attenti. In occasione del Safer Internet Day, l’organizzazione ricorda che oltre il 20% dei bambini di 10 anni in molti paesi non sa riconoscere se un sito è affidabile o meno. Per questo, ha pubblicato nove consigli pratici per aiutare i genitori a guidare i figli nell’uso sicuro e responsabile delle tecnologie intelligenti. La giornata si concentra sulla necessità di usare l’IA con attenzione, per evitare rischi e sfruttare i benefici della

Lanciati 9 consigli per i genitori e caregivers nell’era dell’intelligenza artificiale. 9 febbraio 2026 – In occasione del Safer Internet Day (10 febbraio), l’ UNICEF ricorda che più di 1 studente su 5 di 10 anni in 26 Paesi su 32 non è in grado di distinguere se un sito web sia affidabile o meno e dedica la giornata al tema “ Smart tech, safe choises: exploring the safe and responsible use of AI ” (Tecnologia intelligente, scelte sicure: esplorare l’uso sicuro e responsabile dell’IA) perché la tecnologia, se usata con attenzione e ponderazione, può essere di supporto ai bambini. In Italia i dat i indicano che tra i bambini e gli adolescenti tra i 9 e i 16 anni: il 9,5% non possiede competenze nel cambiare le impostazioni della privacy; il 9,2% non possiede competenze nello scegliere le migliori parole chiave per ricerche; l’ 11,9% non possiede competenze nel rimuovere persone dalla lista dei contatti; il 18,9% non possiede competenze nel creare contenuti (musica o video). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Safer Internet Day: focus su Intelligenza Artificiale

